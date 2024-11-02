ФАС возбудила дело против ВТБ из-за рекламы о бонусе в 20 тыс. руб.

Антимонопольщики сочли рекламу кредитной карты ВТБ, размещенную на рекламных конструкциях в Москве, вводящей в заблуждение. По их мнению, действия банка могут дать ему необоснованные преимущества перед другими игроками рынка. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

ФАС выдала банку предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе в ответ на жалобу, поступившую от гражданина.

Ведомство отметило, что в рекламе фигурировали фразы, такие как: «Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки», но не были указаны соответствующие критерии для сравнения.

Кроме того, информация о значимых условиях получения бонусов была представлена в трудночитаемом шрифте и лишь на короткое время.

«По мнению ведомства, действия ВТБ могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ФАС возбудила дело из-за рекламы вклада ВТБ под 20%. В ведомстве подчеркнули, что информация об условиях вклада, влияющих на размер дохода, была представлена в виде ролика, где важные данные были показаны на короткое время и трудным для понимания образом.