ФАС выдала предупреждения региональным операторам в сфере обращения с ТКО Московской области
ФАС России проанализировала типовые договоры, которые размещены на официальных сайтах операторов Московской области: ООО «Каширский РО», ООО «Сергиево-Посадский РО», ООО «Рузский РО».
В результате ведомство установило, что они могут привести к навязыванию невыгодных условий для представителей предпринимательского сообщества и граждан.
В связи с этим служба выдала предупреждения. Срок исполнения - в течение 30 дней с момента получения. Согласно Закону о защите конкуренции в случае неисполнения ФАС России возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.