ФАС выдала совладельцу Внуково предостережение из-за заявления о росте цен

Вечером в четверг, 13 июля, в официальном канале ФАС России появилось сообщение о выдаче предостережения совладельцу Внуково и АО «Авиакомпании Азимут» после публичного заявления в СМИ о том, что цены на авиабилеты вырастут.

Известно, что речь шла о повышении цен как внутренних рейсов, так и международных, вплоть до 40%. В российском ФАС отметили, что это может быть воспринято компаниями как команда к повышению цен.

Также в ведомстве добавили, что антимонопольное законодательство надо соблюдать неукоснительно, а при появлении признаков нарушений служба примет меры в обязательном порядке.