ФАС выявила картель в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства* в отношении двух участников торгов. Компании ООО «РБК СтройИнвест» и ООО «СтройСити» подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.
Реализация предполагаемого картеля позволила его участникам заключить государственный контракт на сумму 358 667 534 рубля. Денежные средства выделены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ**. *По признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» **Ст. 14.32 КоАП РФ