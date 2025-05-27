ФАС выявила картель в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства* в отношении двух участников торгов. Компании ООО «РБК СтройИнвест» и ООО «СтройСити» подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.