ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»
В рамках межведомственного взаимодействия ФАС России с правоохранительными органами выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства* в действиях ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» и ООО «Нетворкс».
Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на торгах в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Цена контракта составила 71 790 834 рубля.
В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы**.
*п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
**ч. 2 ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях