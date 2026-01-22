Фасадный ремонт: почему в Псковской области дом обновили лишь там, «где проезжают туристы»

Администрация города Печоры (Псковская область) объяснила, почему жилой дом по улице Псковской был покрашен только с одной стороны. Как рассказали местные жители, обновлен оказался лишь тот фасад, который выходит на оживленную улицу и виден туристам. Вторая стена здания ремонта не получила, пишут в Telegram-каналах.

Данный факт привлек внимание областного министерства регионального контроля, которое запросило у городских властей объяснения. В ответе администрации жителям заявлено, что для формирования визуального облика города достаточно покраски именно наружной стены, обращенной к дороге.

Чиновники подчеркнули, что работы выполнены за счет федеральных средств, а не за деньги собственников квартир, и не являются частью капитального ремонта, который бы предусматривал полную покраску здания.

Инцидент вызвал дискуссию среди жителей и пользователей сети, многие из которых посчитали такой подход формальным и направленным на создание «потемкинской деревни» — улучшения вида исключительно для демонстрации, а не для реального комфорта горожан.