Фатальный марафон: многоженец скончался, пытаясь исполнить супружеский долг

Согласно сообщениям нигерийских СМИ, трагический инцидент произошел в семье, где мужчина официально состоял в браке с шестью женщинами.

Конфликт возник из-за откровенного пренебрежения со стороны супруга, который уделял внимание только самой молодой женен=, полностью игнорируя остальных.

Долго копившееся недовольство привело к радикальным действиям: в один из дней женщины, договорившись между собой, заставили своего мужа последовательно исполнить супружеские обязанности с каждой из них.

Организм мужчины не справился с экстремальной нагрузкой — на подходе к пятой партнерше его сердце остановилось.

Ранее сообщалось о том, что многоженец Сухов требует проверить дочь на наркотики.