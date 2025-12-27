Фатальный марафон: многоженец скончался, пытаясь исполнить супружеский долг
Нигерийца принудили к исполнению супружеского долга с шестью женами
Согласно сообщениям нигерийских СМИ, трагический инцидент произошел в семье, где мужчина официально состоял в браке с шестью женщинами.
Конфликт возник из-за откровенного пренебрежения со стороны супруга, который уделял внимание только самой молодой женен=, полностью игнорируя остальных.
Долго копившееся недовольство привело к радикальным действиям: в один из дней женщины, договорившись между собой, заставили своего мужа последовательно исполнить супружеские обязанности с каждой из них.
Организм мужчины не справился с экстремальной нагрузкой — на подходе к пятой партнерше его сердце остановилось.
