Фаворита Пугачевой выгнали из России при попытке пересечь границу

Эстрадный певец Михаил Бублик пытался вернуться в Россию, где зарабатывал солидные гонорары, однако его планы нарушили пограничники, сообщает издание «Утро.ру» .

41-летний шансонье и уроженец Мариуполя показался сотрудникам погранпункта недостаточно лояльным к российской власти. В его гаджетах неожиданно нашли информацию, которая противоречит политике РФ. После этого артиста развернули обратно, не дав пересечь границу страны.

Как напоминают звездные обозреватели, Михаила Бублика считали фаворитом Аллы Пугачевой. Именно она познакомила страну с молодым талантом, и в итоге гонорары исполнителя исчислялись миллионами. Бублик давал концерты на заказ, выступал в проектах, был более востребован до отъезда за рубеж. Многие его планы уже сорвались, что принесло немалые убытки.

Теперь артисту приходится выступать за границей: сейчас у него плотный график и назначено не менее 11 концертов.