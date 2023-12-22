FAZ: Украина подпортила Рождество немецким гражданам

Политическая обстановка в мире, в том числе и боевые действия на Украине, ухудшила экономическое положение в ФРГ. Из-а этого траты немцев на подготовку к Рождеству заметно упали.

У издания Frankfurter Allgemeine Zeitung вышла статья, в которой изложил свое мнение Штефан Гент, глава Немецкого объединения розничной торговли. Он заявил, что рождественские ярмарки показывают плохие показатели даже по сравнению с прошлым годом.

«Цифры не лгут, и они, демонстрируют лишь умеренные рождественские траты среди немецких потребителей», - указал он.

Гент заявил, что упали продажи как в обычных магазинах, так и на интернет-площадках. У его объединения были ожидания, что в этом году рождественские продажи поднимутся по сравнению с 2022 годом, но они не оправдались. Показатели падают минимум на 5-6%, что очень ощутимо для немецкой экономики. На них сильно повлияли как боевые действия на украинской территории, так и конфликт на Ближнем Востоке.