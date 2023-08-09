Федеральная налоговая служба опровергла составление черного списка блогеров

У нее нет необходимости в этом, поскольку данное ведомство анализирует доходы всех налогоплательщиков, которые работают во всех сферах экономики.

По утверждению сотрудников ФНС, их служба назначает проверки в тех случаях, когда обнаруживаются признаки злоупотреблений либо неуплаты налогов.

«Нет необходимости формировать какие-либо списки: обладая всем массивом данных, ведомство реагирует точечно в ответ на конкретную ситуацию», - было заявлено представителями этого ведомства.

Их слова привело РБК. Ранее в отношении некоторых блогеров были заведены уголовные дела о неуплате налогов, а также по отмыванию денег. Несколько известных представителей блогосферы находятся под следствием, их обвиняют в неуплате налогов на суммы от 100 миллионов до почти миллиарда рублей.