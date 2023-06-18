Федеральное ТВ постепенно станет более позитивным в ближайшее время

Стало известно, что в начале лета Кремль поручил руководителям ведущих каналов Российской Федерации изменить сетку вещания в пользу позитивного контента. Об этом сообщает издание «Утро.ру»

По данным источников, которые оказались наиболее близки к администрации Путина и сфере телевидения, совсем скоро информации, транслирующей о ходе СВО, на экранах станет намного меньше. Упор будет делаться только на официальные заявления Пескова и Министерства обороны России.

Остальных же подобных сюжетов станет по минимуму. Другая повестка начнет внедряться постепенно. Это обусловлено возникновением невроза общественности, что появился из-за долгой борьбы за Артемовск. В сообщении сказано, что на ТВ начнут больше рассказывать о спорте, культуре и т.д.