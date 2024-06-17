Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Подмосковье на следующей неделе

В Подмосковье в последнюю неделю июня пройдет Федеральный этап ярмарки трудоустройства и охватит почти треть городских округов региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

«19 площадок, сотни работодателей, тысячи вакансий — это прекрасная возможность для соискателей найти работу мечты в своем регионе, а для выпускников школ, колледжей и вузов — это возможность познакомиться с востребованными профессиями на рынке труда», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Примечательно, что основные мероприятия Ярмарки трудоустройства пройдут 28 июня. В этот день для посетителей будут доступны сразу три крупные площадки. Например, в Одинцово свои вакансии представят около сорока крупных работодателей.

Также достаточно масштабные ярмарки трудоустройства пройдут и в офисах Центра занятости Подмосковья в Подольске и Ногинске. А для тех, кому неудобно ехать на встречу с работодателями, в дополнение к 18 площадкам в городских округах, Центр занятости Подмосковья организует онлайн-ярмарку трудоустройства, которая будет доступна 26 июня.