Федеральный конкурс «Елки России» стартует в декабре

Минстрой России совместно с АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», ВАРМСУ, Ресурсным центром «Фейшен ХАБ» и Ассоциацией парков России при поддержке Администрации Президента РФ проводит Всероссийский конкурс «Елки России».

Конкурс проводится с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. В его рамках определят лучшую елку, установленную на общественных пространствах, которые были благоустроены в рамка федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Установка елок осуществляется до 25 декабря 2024 года на территории общественных пространств, благоустроенных в рамках федерального проекта, в том числе в крытых помещениях зданий и сооружений, расположенных на территориях указанных общественных пространств, к которым обеспечен свободный доступ жителей.

Елка должна быть высотой от двух с половиной метров. Дерево должно быть украшено изделиями предприятий народных художественных и местных промыслов, мастеров и ремесленников региона.

До 6 января 2025 года будет проходить региональный этап конкурса. После этого его победители пройдут в федеральный этап. Для этого нужно до 8 января заполнить соответствующую заявку на сайте проекта с описанием елки и ее фотографиями и видео. До 11 января в группе федерального проекта во «ВКонтакте» проведут открытое голосование, а 13 января подведут итоги конкурса.