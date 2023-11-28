Федеральный проект «Санитарный щит» реализуется в России

В России с целью развития проактивной и устойчивой системы защиты граждан от санитарно-эпидемиологических угроз реализуется федеральный проект «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

Реализация проекта позволит к 2030 году обеспечить как минимум для 80% россиян доступ к проведению молекулярно-генетической диагностики заболеваний в течение суток.

В рамках проекта создали сеть из 48 центров секвенирования для мониторинга циркуляции патогенных микроорганизмов и 153 центра ПЦР-тестирования. Также разработали 29 новых тестов для быстрой диагностики инфекционных заболеваний.

Учреждения Роспотребнадзора в 15 регионах страны укомплектованы мобильными лабораториями для быстрого реагирования на вспышки опасных инфекционных заболеваний. Разработаны четыре технологические платформы для ускоренного получения вакцин.

В 241 санитарно-карантинном пункте пропуска через государственную границу была внедрена автоматизированная информационная система «Периметр» для анализа эпидемиологической ситуации.

Кроме того, был создан Центр оперативного реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера и два научных центра для профилактики и изучения инфекционных заболеваний в зарубежных странах.

В этом году в восьми регионах страны запустили проект «Санпросвет», цель которого — формирование и развитие ответственного отношения населения к своему здоровью и здоровью окружающих.