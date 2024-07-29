Федерация скейтбординга России поучаствовала в молодежной программе на 68-летие Дубны

Проект «Улица», Дубненский механический завод им. Н.П. Федорова и Федерация скейтбординга России поддержали наукоград, приняв участие в активной молодежной программе. Об этом рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Скейт-парк заполнился гостями, любителями уличного искусства и современных танцев. Музыкальную атмосферу и талантливых ведущих предоставил проект «Улица», за угощения отвечал Дубненский механический завод им. Н.П. Федорова, который раздавал ароматный поп-корн посетителям.

Событие началось с эффектного баттла по брейк-дансу: показать мастерство движений собрались команды из Дмитрова и Дубны. От наукограда выступили танцоры «True Family», наставником которых является тренер Александр Сачков. Все в лучших традициях стиля: стойки, вращения на голове, силовые трюки, которые приводили публику в восторг.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

Брейк-данс сменил «Скейтофест» —мастер-класс для детей и молодежи от социальной скейт-школы, образовательного спортивного проекта от команды «Федеральной школы». Они смогли не только достойно выступить, но и пройти познавательные мастер-классы от Федерации скейтбординга России. Она поддержала молодежную программу, представила показательные выступления и поздравила Дубну с праздником.

«Выступления так понравились жителям, что скейт-школа пообещала обязательно вернуться в Дубну еще не раз!», - отметил глава Дубны.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

Более спокойным, но не менее впечатляющим, стало граффити-шоу. Уличные художники, среди которых были также начинающие творцы, воплотили яркие работы на публику. Уличные художники потратили десятки баллончиков с краской. Каждый желающий также мог попробовать себя в этом деле: помогала в этом студия «Палитра».