Федор Конюхов 25 ноября отправится по Южному океану на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов с 25 ноября начнет очередное путешествие, рассказал на встрече с послом России в Аргентине Дмитрием Феоктистовым его сын Оскар, являющийся руководителем экспедиционного штаба.

По его словам, отец намерен совершить переход по Южному океану от мыса Горн до Австралии, управляя весельной лодкой. Старт нового полукругосветного путешествия назначен из порта аргентинского городка Ушуайя.

«На этом этапе предстоит более сложная задача. Когда я шел от Новой Зеландии до мыса Горн по Тихому океану, я прошел 11 тысяч километров за 153 дня. А теперь предстоит пройти от мыса Горн до Австралии 18 тысяч километров», — добавил путешественник.

Предполагается, что путь российского путешественника займет не менее 200 дней. Точная дата старта зависит от погодных условий и готовности лодки, заключил Конюхов.

Ранее мы писали, что Федор Конюхов установил новый мировой рекорд, пробыв 21 день у Северного полюса.