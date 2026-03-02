Федоров день и проказы кикиморы: что нельзя делать 2 марта

2 марта Православная церковь чтит память великомученика Феодора Тирона и праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа. В народе же этот день получил мистическое название — Федор Тирон и Мариамна Кикимора. В это время молитвы о благополучии в доме соседствуют с суеверными страхами перед проказами нечистой силы. Наши предки строго соблюдали ряд запретов, чтобы не навлечь на семью беду.

Чего нельзя делать 2 марта:

Носить темное. Одежда болотных и черных тонов, по поверьям, притягивает к человеку тоску, хвори и неудачи.

Смотреть на звезды. Увидеть падающую звезду в этот день — плохая примета, сулящая тяжелую болезнь или смерть родственника.

Стричь волосы и ногти. С остриженным можно «укоротить» свою удачу, жизнь и лишиться финансового благополучия.

Выносить мусор и битую посуду. Вместе с осколками и отбросами из дома можно вынести достаток и обречь семью на нищету.

Покупать новую обувь. Считалось, что новая пара, приобретенная в этот день, принесет своему владельцу тяжелые жизненные испытания.

Оставлять детей без присмотра. Чтобы кикимора не напугала и не подменила младенца, матери укладывали его в свою постель и читали «Отче наш».

Спать супругам раздельно. Это сулит ссоры, разногласия и может привести к разводу.

Бросать незаконченное рукоделие. Кикимора может найти оставленную пряжу или вышивку, запутать нитки и испортить работу.

Смахивать крошки со стола рукой. Чтобы не прийти к нищенской жизни, крошки следовало убирать только губкой или тряпкой.

