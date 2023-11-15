Фехтовальщики из Химок стали призерами Всероссийского турнира «Сабли русского севера»

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по фехтованию Химок не раз доказывали клинками, что могут победить самого достойного соперника. И вот новое достижение — спортсмены привезли серебряные и бронзовые медали с Всероссийского турнира по фехтованию «Сабли русского севера».

В состязаниях, которые прошли с 10 по 12 ноября в Череповце, состоялись поединки как в личных зачетах, так и в командных. А участниками стали юноши и девушки до 15 лет.

Индивидуальную серебряную медаль в свою копилку положил Владислав Стародубцев, ученик тренера Ильи Семина Кроме того, химкинские спортсмены вошли в число призеров в командных боях. Сборная Московской области в составе Ивана Пенькова, Владислава Стародубцева и Артура Семина поднялась на вторую ступень пьедестала.

Командная бронза досталась саблисткам Ксении Власовой, Злате Волощенко и Екатерине Комбарова.

Как отметил тренер Илья Семин, секрет успеха ребят в таланте, сопряженном с усердием.

— Серебро и бронза команды на всероссийском турнире — это заслуженные результаты труда и отличная мотивация для дальнейших свершений, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что ранее химкинские спортсмены стали призерами Первенства Московской области и поднялись на первую строчку в командном турнире.