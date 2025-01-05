Фейк или реальность?: «Макдоналдс» собирается вернуться в Россию

Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс», покинувшая российский рынок общепита с начала СВО в 2022 году на фоне общей антироссийской истерии якобы намеревается вернуться в Россию. Об этом передает Telegram-канал «Москва сейчас».

Согласно информации, полученной от источника, компания зарегистрировала в стране более 50 товарных знаков, связанных с продуктами питания, напитками, услугами доставки и даже «Университетом Гамбургерологии».

Напомним, что на 1 февраля 2022 года в России насчитывалось около 800 ресторанов этой компании. Однако 8 марта компания объявила о приостановке своей деятельности на российском рынке, и 1 декабря все рестораны были закрыты.

В мае 2019 года в Москве начал работу «Гамбургерологический университет». Это было первое учебное заведение подобного рода в Восточной Европе и восьмое в мире. В университете проходили обучение сотрудники сети, а также предлагались программы для будущих руководителей, которые помогали развивать лидерские качества. После того как компания «Макдоналдс» покинула российский рынок, университет был закрыт.

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