Фейковые новости появились на музыкальном канале в Донецке из-за хакеров

Общество

Фото: [©Стрингер/РИА Новости]

На одном из музыкальных каналов в Донецке произошел инцидент вечером вторника, 13 июня. Об этом передает РИА Новости.

Известно, что речь идет о канале RU TV. Хакеры перехватили сигнал, и целых 20 минут зрители наблюдали странный поток фейковых новостей, написанных несуществующими СМИ.

При этом вещание не остановилось до тех пор, пока сам блок новостей не закончился. Затем вещание канала приостановилось.

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