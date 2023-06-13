Фейковые новости появились на музыкальном канале в Донецке из-за хакеров

На одном из музыкальных каналов в Донецке произошел инцидент вечером вторника, 13 июня. Об этом передает РИА Новости .

Известно, что речь идет о канале RU TV. Хакеры перехватили сигнал, и целых 20 минут зрители наблюдали странный поток фейковых новостей, написанных несуществующими СМИ.

При этом вещание не остановилось до тех пор, пока сам блок новостей не закончился. Затем вещание канала приостановилось.