Полиция Иркутской области опровергла подлинность объявлений, появившихся на автозаправочных станциях. Как сообщили в региональном управлении МВД в Telegram-канале, документы от имени ведомства с перечнем дополнительных ограничений на передвижение автотранспорта и общение водителей на территории АЗС оказались подделкой.