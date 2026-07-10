Фейковые приказы на заправках: полиция Иркутской области сказала, что общего с реальностью у этих бумаг — ноль
МВД по Иркутской области: объявления с ограничениями на АЗС оказались подделкой
Полиция Иркутской области опровергла подлинность объявлений, появившихся на автозаправочных станциях. Как сообщили в региональном управлении МВД в Telegram-канале, документы от имени ведомства с перечнем дополнительных ограничений на передвижение автотранспорта и общение водителей на территории АЗС оказались подделкой.
После публикаций в СМИ провели проверку и установили, что указанная информация не имеет ничего общего с реальностью, а фальшивка содержит явные признаки подделки. В полиции поблагодарили журналистов, решивших перепроверить данные.