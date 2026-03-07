Фейковый «прощальный вечер»: в России пытались «похоронить» онкобольную Симоньян

Главред RT Маргарита Симоньян, уже полгода борющаяся с онкологическим заболеванием, столкнулась с новой напастью — мошенники решили сыграть на ее болезни и устроили фальшивый «прощальный вечер». Ведущей пришлось лично выступить с опровержением и призвать россиян не верить аферистам.

В сети появилась странная афиша, написанная якобы от имени главного редактора RT. В ней некие злоумышленники от лица Симоньян приглашали друзей и знакомых на три дня — с 7 по 9 марта — в Центральный дом культуры железнодорожников в Москве. Повод значился душераздирающий: «прощальный вечер со всеми вами».

«Приходите, пожалуйста, если сможете и захотите. Поговорим, обнимемся, посмеемся сквозь слезы, скажем друг другу важное. Спасибо вам за все, за поддержку, за тепло, за то, что были рядом в самые темные дни. Жду вас. Маргарита», — гласил текст, способный растрогать даже самых стойких.

Правда, внимательные подписчики быстро заметили подвох. В тексте афиши красовалась ошибка, которую грамотная телеведущая, знающая несколько языков, вряд ли бы допустила: слово «непростой» в мужском роде написали через «ы» — «непростый». Эта опечатка стала первым звоночком, а затем выяснилось и остальное.

Сама Маргарита Симоньян отреагировала мгновенно. В своем телеграм-канале она опубликовала скрин фальшивки и коротко, но емко прокомментировала.

«Уважаемые друзья, если вы увидите где-нибудь подобную информацию — не ведитесь, это фейк. Никаких прощальных мероприятий я не устраиваю», — коротко отрезала она.

Подписчики, как передает The Voice, эмоционально отреагировали на выходку мошенников. Многие вспомнили народную примету: «О, они вас хоронят! Значит жить долго будете!». Другие указали на ту самую роковую ошибку в тексте, моментально выдавшую «авторов».

Напомним, что Симоньян борется с раком груди, а в сентябре похоронила мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Несмотря на тяжелые обстоятельства, она продолжает работать и даже успевает заниматься благотворительностью: в феврале медиаменеджер учредила премию имени мужа, вручив четырем лауреатам по миллиону рублей.

