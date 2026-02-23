Вручат 1 млн руб.: Симоньян объявила имя лауреата премии Тиграна — дворника, спасшего ребенка в Петербурге

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале проинформировала, что четвертую премию имени Тиграна получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка.

«В ближайшее время мои помощники свяжутся с ним, чтобы вручить от нас с Тиграном 1 млн руб.», — написала Маргарита Симоньян.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 февраля, в Санкт-Петербурге, сообщил ИА Регнум. Очевидицей стала женщина. Она обратила внимание, что из открытого окна седьмого этажа ребенок выбросил игрушку. Мальчик пытался достать ее. После ребенок начал вылазить на карниз. Женщина проявила бдительность. Она сразу проинформировала сотрудников полиции.

По данным издания, параллельно женщина заметила дворника. Она понимала, что со своего ракурса мужчина не может видеть, что происходит. Очевидица начала звать дворника на помощь.

«Дворник услышал нас, сразу все понял, все бросил и побежал под окна. Какое-то время мужчина пытался уговорить ребенка зайти обратно в квартиру, но мальчик сорвался. Он повис на карнизе, болтая ногами, а потом полетел вниз. Дворник поймал его, и их двоих отбросило на брусчатку. Потом дворник занес мальчика в подъезд, потому что на место уже подъезжали все службы, а на улице было холодно», — рассказала соседка.

Дворник Хайрулло Ибадуллаев получил переломы кисти и ребер. Он сказал, что готов продолжить работать. Дома его материальной помощи ждет жена и четверо детей. Мужчина претендует на гражданство РФ. Уроженец Узбекистана прибыл в Россию на заработки четыре месяца назад. Он планирует выучить русский язык, чтобы продолжить работу. Когда корреспондент связался с героем-дворником, мужчина в первую очередь поинтересовался о состоянии ребенка.

«У меня у самого четверо детей. Ребенок — это самое главное. Я просто сделал то, что мог и должен. Чуть поломался сам, но это не проблемы, работать могу. Семья у меня в Узбекистане: жена, сыновья и дочь. На жене много сейчас обязанностей — дети, а еще она ухаживает за моими родителями, которые сильно болеют», — рассказал Хайрулло.

По данным издания, мальчик находится в больнице. Его состояние стабильное.

