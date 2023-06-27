Фейковый священник выслушивал исповеди работников мексиканского ресторана

Это заведение являлось одним из наиболее популярных в Сакраменто. Несмотря на скандал, оно продолжает обслуживать клиентов. Об этом пишет gazetametro.ru

Стало известно, что владелец ресторана нанял специального человека, который играл роль священника. Он часами вел доверительные беседы с сотрудниками, которые, по большей части, были верующими. Тем, кто не хотел каяться в грехах, угрожали депортацией, так как многие из них – нелегалы.

Повара и официанты отвечали на вопросы о работе, не берут ли они денег из кассы, почему опаздывают и имеют ли что-то против руководства. Если они отвечали в негативном ключе, то «священник» советовал им довольствоваться тем, что есть.

В итоге схема вскрылась в ходе проверки комиссии. Изначально пара официантов жаловались на то, что им недоплачивают. Но в итоге каждый из них получит денежную компенсацию за моральный и финансовый ущерб общей суммой в 140 тысяч долларов.