Фейсконтроль на кассе: белорусской блогерше не продали товар в люксовом магазине

Белорусская блогерша Ева Коктыш пришла за покупками в магазин бренда Saint Laurent, но на кассе ей отказали, как только продавец проверил паспорт. Девушка и ее подруга выразили недоумение, опубликовав эту историю в своих социальных сетях. По их словам, то же самое сейчас происходит с россиянами — во многих люксовых магазинах их просто не обслуживают.

Коктыш подчеркнула, что она впервые столкнулась с таким отношением. А ее приятельница заявила, что до этого не верила в подобные случаи и думала, что они не имеют ничего общего с реальной жизнью.



