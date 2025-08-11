Фейсконтроль на кассе: белорусской блогерше не продали товар в люксовом магазине
Популярная блогерша осталась без покупок из-за своего происхождения
Фото: [unsplash.com]
Персонал бутика отказался обслуживать известную блогершу после предъявления белорусского паспорта. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник.
Белорусская блогерша Ева Коктыш пришла за покупками в магазин бренда Saint Laurent, но на кассе ей отказали, как только продавец проверил паспорт. Девушка и ее подруга выразили недоумение, опубликовав эту историю в своих социальных сетях. По их словам, то же самое сейчас происходит с россиянами — во многих люксовых магазинах их просто не обслуживают.
Коктыш подчеркнула, что она впервые столкнулась с таким отношением. А ее приятельница заявила, что до этого не верила в подобные случаи и думала, что они не имеют ничего общего с реальной жизнью.
