Фекальная катастрофа в подвале: жители в отчаянии жалуются в соцсетях

Жители дома №62 на улице Институтской в Кемерове столкнулись с кошмарной ситуацией — подвал здания затоплен канализационными стоками. Об этом со ссылкой на соцсети пишет sibdepo.ru.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, фекальные массы буквально заполонили техническое помещение, создав угрозу для здоровья людей. По словам одного из жильцов, страдающего от постоянной вони в квартире, проблема существует уже длительное время. Канализационные воды не только затопили подвал, но и привели к отсыреванию стен, появлению плесени и невыносимого запаха в подъезде.

Жители подчеркнули, что столкнулись с бездействием коммунальных служб, несмотря на многочисленные обращения.

Подобная антисанитария может привести к вспышке инфекционных заболеваний. Затопленный подвал стал идеальной средой для размножения болезнетворных бактерий, а плесень на стенах представляет серьезную угрозу для дыхательной системы.

Сейчас сибиряки надеются, что к проблеме получится привлечь внимание через соцсети и огласку в СМИ.

Ранее сообщалось, что мужчина навалил кучу фекалий у здания администрации.