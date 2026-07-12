Фекальный цунами: в Москве соседи утопили квартиру в экскрементах

В одном из жилых комплексов Москвы на Нагатинской улице квартиру затопило фекалиями и кошачьим наполнителем — причиной стал забившийся канализационный стояк, пишет Lenta.ru со ссылкой на 112.

Инцидент произошел в одном из столичных ЖК на Нагатинской улице. Жильцы вернулись домой и обнаружили, что из-под двери квартиры сочится зловонная жидкость. Внутри помещения оказались экскременты и кошачий наполнитель — как выяснилось, стояк канализации забился из-за того, что кто-то из соседей спустил в унитаз наполнитель для лотка.

Пострадавшие утверждают, что сигнализировали о проблеме в управляющую компанию на протяжении трех лет, однако меры так и не были приняты. После ЧП они вызвали клининговую службу, которая обошлась в ₽30 тыс., а предстоящая дезинфекция и замена входной двери, по предварительным оценкам, потребуют еще не менее ₽40 тыс.

Теперь жильцы намерены обратиться в суд с иском о возмещении ущерба и компенсации морального вреда. В управе пока инцидент не комментировали, однако юристы отмечают, что при доказательстве бездействия коммунальных служб ответственность может лечь на управляющую организацию.