Фельдшер из Брянской области смог обосноваться в Подмосковье

Участие в региональной программе «Социальная ипотека» помогло фельдшеру из Брянской области приобрести собственную квартиру в подмосковных Люберцах. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Общий стаж Андрея Мешкова составляет уже пятнадцать лет. Треть из них он работает в ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». По словам обладателя сертификата, медицина заинтересовала его еще в юности.

«Пошел учиться в медицинский, затем устроился работать. Своим выбором доволен на все сто процентов. Больше всего на „скорой“ мне нравится разнообразие. Все случаи отличаются друг от друга, никогда не знаешь, что ждет на вызове», — говорит он.

Супруги Мешковы жили в съемной квартире. Узнав от коллег о возможности приобрести на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье, Андрей подал документы. Они смогли приобрести двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Состояние квартиры хорошее, и они даже уже заехали.