Фельдшер из Домодедова обзавелась собственным жильем по программе «Социальная ипотека»

Елена Баринова, работающая фельдшером скорой медицинской помощи в городском округе Домодедово, приняла участие в программе «Социальная ипотека» и купила «однушку» в тихом районе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что женщина работает на Домодедовской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Она признается, что связала свою жизнь с медициной по совету семьи. Ее бабушка посоветовала стать медработником, а мама настояла на данном решении.

Профессия помогла Елене в решении жилищного вопроса. По ее словам, участие в региональной программе льготного приобретения жилья стало очень хорошей поддержкой.

«Просто хотелось свое жилье. Выбрала квартиру в 5-этажном кирпичном доме на 4-м этаже. Мне достаточно однокомнатной. Очень понравился район — тихий, спокойный. Рядом парк пруд, близко к работе и нет проблем с парковкой», — рассказывает Елена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в ходе проверки работы Дмитровского филиала областного медколледжа после капремонта пообщался с преподавательским составом учреждения.