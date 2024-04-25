Фельдшер из Тульской области приобрела собственную квартиру в Подмосковье

Фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф» Дарья Ахтырская купила собственное жилье в подмосковном Серпухове благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что Дарья переехала в Московскую область еще семь лет назад, при этом ее общий медицинский стаж приближается к 15 годам. Женщина призналась, что помогать людям мечтала с детства.

«Наша бригада, как единый организм. Все налажено, понимаем друг друга не то, что с полуслова, а со взгляда. Очень приятно, когда люди благодарят», — рассказывает она.

Дарья с супругом жили в квартире, выделенной ему от работы. Возможности по решению жилищных проблем, которые есть в Московской области, стали для Ахтырских приятным сюрпризом. В итоге они взяли двушку с «бабушкиным» ремонтом. Сейчас все переделывают от «А» до «Я», чтобы было красиво, уютно. Выбирают светлые тона, чтобы было больше пространства.