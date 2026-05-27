Опаснее, чем думали: ученые доказали — алкоголь даже в первые недели беременности навсегда меняет лицо и мозг ребенка

Ученые изучили 80 шестилетних детей и выяснили шокирующую вещь: даже если мать употребляла алкоголь только до восьмой недели, у ребенка все равно возникают изменения лица и серьезные нарушения памяти, логики и поведения. И 80 процентов таких детей даже не имеют официального диагноза. Об этом сообщает Lenta.ru.

Свежее исследование переворачивает представление о «безопасных» дозах спиртного во время беременности. Ученые наблюдали за 80 детьми. 28 из них подвергались воздействию алкоголя еще в утробе. И у почти 80 процентов этих детей обнаружили расстройства фетального алкогольного спектра (FASD). Но ранее ни одному из них не поставили этот диагноз. Никто не получал помощи. А без помощи им трудно учиться, общаться и даже просто концентрироваться.

Дети, чьи матери пили во время беременности, хуже справлялись с тестами на память, логику и решение задач. Родители и учителя отмечали у них признаки, похожие на СДВГ — гиперактивность, невнимательность, проблемы с общением. Самое страшное: это не зависит от дозы. Даже те, чьи матери употребляли алкоголь только до восьмой недели (то есть до того, как узнали о беременности), имели такие же нарушения нервной системы и черепно-лицевые аномалии, как и дети, чьи матери пили дольше.

