В Рязанской области взяли под контроль безопасность аттракционов в летний сезон

В Рязанской области старт летних каникул заставил власти обратить пристальное внимание на безопасность уличных развлечений. На заседании регионального правительства 27 мая губернатор Павел Малков потребовал привести в идеальный порядок все аттракционы в Рязани и других округах, подчеркнув, что в сезон детского отдыха здесь не может быть мелочей. Об этом сообщает издание 7info .

Чтобы понять, насколько серьезно относятся к этой задаче, достаточно посмотреть на цифры и инструменты. Сейчас на территории региона зарегистрировано 82 развлекательных объекта, включая временные, приезжие из других субъектов. За прошлый год Гостехнадзор проверил более 160 аттракционов, причем рейды регулярно проходят с участием прокуратуры. Только в мае специалисты наведались в Октябрьский и Железнодорожный районы, и, хотя один недочет нашли, его устранили буквально сразу. А чтобы процесс шел еще быстрее, инспекторы теперь используют мобильное приложение «Инспектор» — оно позволяет проводить дистанционные консультации и профилактические визиты без лишней бюрократии.

Главный итог этой системной работы можно считать образцовым: на сегодняшний день в регионе не зафиксировано ни одного случая, когда ребенок или взрослый получил бы травму именно из-за неисправности аттракциона или нарушения правил его эксплуатации. Это значит, что контрольные мероприятия и современные цифровые инструменты действительно дают результат, позволяя семьям спокойно наслаждаться летними развлечениями.

Ранее сообщалось, что подросток попал в больницу после обрушения батута на детских функциях в Уфе.