Всадник на вороном коне ворвался на школьную линейку в Бронницах

Во дворе школы № 2 имени Героя Советского Союза Николая Тимофеева в Бронницах на линейке в честь последнего звонка появился необычный участник — всадник на вороном коне. Молодой человек задорно гарцевал перед изумленными школьниками и родителями, а на вопрос о причинах такого появления ответил лаконично: чтобы было интересно. Однако закон, как выяснил REGIONS , смотрит на конные прогулки в черте города строже.

Бронницы — город, где лошадь давно стала символом. Золотой конь с червлеными глазами красуется на гербе, белый жеребец бьет копытом на главной площади, а въезд в город украшает стела с летящим во весь опор скакуном. Но чтобы живой конь с всадником появился на школьной линейке — такое случается не каждый год.

Молодой человек в седле держался уверенно и явно наслаждался произведенным эффектом. Взгляды зрителей его нисколько не смущали. Коротко объяснив свой поступок фразой «чтобы было интересно», он продолжил гарцевать на черном коне, пока вокруг щелкали затворы камер.

Но REGIONS решил выяснить, что по этому поводу думает закон. Оказалось, что конные прогулки в городской черте не запрещены категорически, но обставлены рядом ограничений. Владелец обязан следить, чтобы животное не передвигалось бесконтрольно, а также незамедлительно убирать за ним продукты жизнедеятельности и помещать их в специализированный контейнер. Вороной конь, при всем его достоинстве, регулярно оставлял на школьном газоне аккуратные «визитные карточки».

Юрист Московской коллегии адвокатов Алексей Моисеев пояснил, что выгул крупных домашних животных на территории Московской области регулируется статьей 8.8 Закона № 115-ГД. Штраф за нарушение дополнительных требований для физических лиц составляет от 3 до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма кратно увеличивается.

Отдельно закон запрещает прогуливать лошадей на детских и спортивных площадках, социальных объектах, пляжах и в местах массового скопления людей. Школьный двор с выстроившимися на линейку детьми подпадает как минимум под несколько категорий.

Историческая справка добавляет ситуации иронии: при царе Михаиле Федоровиче в 1634 году в Бронницах существовала государева конюшня с лошадьми редких пород, а в конце XVII века здесь работал конный завод. Население в основном обслуживало лошадей и выращивало фураж. В 1781 году указом Екатерины II село Бронничи получило статус уездного города, и эти промыслы навсегда закрепились в гербе. Так что лихой всадник, сам того не ведая, не просто нарушил правила благоустройства, но и возродил древние городские традиции — пусть и в несколько шокирующем формате.