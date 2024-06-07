Фельдшер переехала работать в Подмосковье из Смоленской области

Фельдшер скорой медицинской помощи из Смоленской области приняла участие в программе «Социальная ипотека» и смогла приобрести собственную «двушку» в городском округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Примечательно, что последние три года из общего двадцатитрехлетнего стажа Ольга Кузнецова работает в Красногорске на Нахабинской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». По словам обладательницы сертификата, медицину она выбрала по примеру своей крестной.

«Фельдшер — это особенная специфика. Мы приходим на помощь первыми. Наша главная задача — оказаться в нужное время в нужном месте», — делится она.

Устроившись на работу в Московскую область, Кузнецова узнала о региональной программе улучшения жилищных условий. Она отмечает, что до переезда о такой мере поддержки не слышала. Ее сыну девять лет. Они взяли «однушку» в хорошем новом доме в Истринском районе.