Фельдшер приобрела квартиру в новостройке в Солнечногорске благодаря «Социальной ипотеке»

Фельдшер скорой помощи Камила Павлова переехала в Подмосковье из Алтайского края, узнав о программе «Социальная ипотека». Сейчас ее семья уже живет в новой «трешке». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что обладательница сертификата училась в школе с медицинскими классами, что и определило ее будущую профессию. Общий стаж работы Камилы на скорой помощи приближается к 10 годам. Причем последние годы — на Химкинской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи».

«Устраиваясь в Химки, я знала, что в Московской области действует жилищная программа. Когда мне сообщили, что моя заявка на „Соципотеку“ одобрена, как будто, гора с плеч упала. Ведь собрать деньги на собственную квартиру без поддержки очень сложно», — говорит она.

Известно, что у супругов Павловых подрастают две дочери-младшеклассницы. Новое жилье оказалось удобным по всем параметрам. Примечательно, что они смогли взять трехкомнатную. Застройщик сдавал площадь с ремонтом, поэтому была возможность сразу переехать. Кроме того, прямо под окнами строится хорошая школа с бассейном. Она откроется в следующем году, там девочки и будут учиться.