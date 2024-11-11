Фельдшер Рысь: жители курского приграничья возвращаются в разграбленные ВСУ дома

Жители приграничных территорий Курской области вынуждены возвращаться в опустевшие квартиры из-за случаев краж и грабежей, совершаемых военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала фельдшер отряда «Барс-Курск» с позывным Рысь в интервью ТАСС.

«Например, мои знакомые в Глушково вернулись. Все в доме порублено, перевернуто, что-то ВСУ с собой забрали. Иногда люди приезжают в дома с абсолютно голыми стенами», — отметила она.

Массированный удар ВСУ по Курской области начался 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Жителей приграничных районов эвакуируют в безопасные места.

Согласно данным Министерства обороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении Киев понес тяжелые потери — более 31 090 военнослужащих и 194 танка. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

Ранее сообщалось, что украинцы используют пленных в качестве щита в Курской области.