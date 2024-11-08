Украинцы используют пленных в качестве щита в Курской области

Российский МИД заявил о том, что солдат ВС РФ, которые попали в плен к украинцам, используют в качестве живого щита в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, укронацисты не только шантажируют родственников российских военных, попавших в плен, но и в буквальном смысле истязают людей. Так, российских солдат используют в качестве живого щита в Курской области – такую тактику любят применять известные террористические организации.

Захарова назвала боевиков ГУР трусливыми из-за подобного поведения в Курской области, ведь никак не назвать попытку бегства украинцев за «спиной» русских, обвешанных поясами смертников со взрывчаткой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Захарова предложила украинцам конфисковать имущество Зеленского.