Фельдшер скорой из Мытищ смог приобрести собственное жилье для своей семьи

Фельдшер скорой медицинской помощи из городского округа Мытищи благодаря участию в программе «Социальная ипотека» приобрел жилье в пешей доступности от работы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Глеб Запевалов работает на Железнодорожной подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», а его стаж превышает пять лет. По словам обладателя сертификата, медицина привлекала его с детства.

«Когда человеку становится плохо, наша бригада первой приходит на помощь. За практику встречал много сложных, экстренных случаев. Помогая людям, понимаешь, что все не зря», — рассказывает он.

Супруги Запеваловы жили в съемной квартире. С рождением ребенка жилищный вопрос стал особенно актуален. О возможности получить на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье Глеб узнал от коллег. Он отмечает, что это стало хорошей поддержкой для их семьи. Они смогли приобрести двухкомнатную квартиру, и уже даже смогли переехать.