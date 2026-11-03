Багровая сыпь: врач Чернышова назвала признаки смертельного менингококка

Трагедия в детском лагере в Татарстане, где от стремительной формы менингококковой инфекции скончалась воспитанница четвертого отряда, в очередной раз обнажила смертельную опасность болезни, которую легко спутать с обычной простудой. Вечером 1 ноября девочка пожаловалась в медпункте на головную боль, а градусник показал 39,4. В тот же вечер встревоженные родители забрали ребенка домой, но уже на следующий день состояние ухудшилось настолько, что семье пришлось вызывать скорую. В больнице врачи сделали все возможное: подключили ребенка к аппарату ИВЛ и провели реанимационные мероприятия, однако стремительная инфекция оказалась сильнее — 2 ноября в 17:15 была констатирована смерть. Среди предварительных диагнозов — менингококцемия, молниеносная форма менингококковой инфекции и синдром Уотерхауса — Фридериксена.

Как объясняет в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Надежда Чернышова, коварство менингококка заключается в его обманчивом начале. При хорошем иммунитете бактерия маскируется под банальное ОРЗ, выдавая лишь температуру, насморк и боль в горле. Однако стоит защите организма дать сбой, как инфекция переходит в менингококковый сепсис. В организме запускается системное поражение с тяжелейшим инфекционно-токсическим шоком. Главная опасность этой стадии — молниеносное развитие. Врачи-токсикологи называют это состояние «золотым часом»: счет идет буквально на минуты, и если экстренная помощь не оказана немедленно, летальный исход наступает до того, как медики успевают ввести антибиотики.

По ее мнению, вычислить этот критический момент можно по трем пугающим признакам: стойкой высокой температуре, заторможенной реакции ребенка и появлению багровой, не бледнеющей при надавливании сыпи. Если помощь запаздывает, и инфекция проникает глубже, поражая ткани мозга, менингит перетекает в энцефалит. По словам специалиста, в этом случае гной буквально расплавляет мозговые оболочки, что приводит к необратимым последствиям — от полной парализации до слепоты. В группе повышенного риска находятся дети, пожилые люди, пациенты с ослабленным иммунитетом, а также те, кто живет в условиях скученности — в казармах, общежитиях или летних лагерях.

Чтобы не играть в русскую рулетку со здоровьем, врач настаивает на единственном надежном способе защиты — превентивной вакцинации. Прививка позволяет предупредить болезнь, даже если контакт с носителем бактерии уже произошел, формируя иммунный щит до того, как микроб успеет запустить разрушительный механизм сепсиса.

Ранее сообщалось, что менингококк убивает за сутки: врачи назвали «золотые шесть часов» для спасения.