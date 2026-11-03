«Что, если Германия исчезнет?»: Зеленский задался тревожным вопросом

В своей речи украинский лидер сделал акцент на роли США. По его словам, при Дональде Трампе Вашингтон может уже никогда не вернуться к прежнему подходу к союзникам. Зеленский описал возможный сценарий: Америка, сосредоточенная на себе и гораздо меньше думающая о том, что без нее другие могут потерять безопасность.

От США он перешел к Европе. Что будет, если Германия исчезнет с карты европейской безопасности? А если Франция последует ее примеру? Что тогда останется от всей архитектуры? Зеленский отметил: страны сокращают общие расходы на безопасность, экономят бюджеты и ресурсы. Но раньше, когда США были более вовлечены, можно было рассчитывать на Францию, Германию и Британию. А сейчас, подчеркнул он, мы наблюдаем ситуацию, когда несколько ключевых игроков могут исчезнуть одновременно — и никто не гарантирует, что этого не случится.

Ранее стало известно, что после скандала с домом-концлагерем в Раде призвали к расправе над Зеленским.