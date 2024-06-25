Фельдшер скорой медицинской помощи из Чехова приобрел квартиру для своей семьи
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Владислав Вольхин принял участие в региональной программе «Социальная ипотека» благодаря чему смог приобрести собственную квартиру для семьи в городском округе Чехов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
Известно, что Владислав работает на Чеховской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», при этом его стаж составляет уже порядка десяти лет. По словам обладателя сертификата, за это время он видел самые разные случаи.
Сейчас у Владислава с супругой подрастает дочь. Долгое время семья снимала квартиру. Когда коллеги рассказали Вольхину о региональной программе улучшения жилищных условий, он решил принять в ней участие.
«В нашей „двушке“ ремонт остался от прежних хозяев. Когда заезжаешь, все равно переделываешь под себя. Мы уже полностью обустроили детскую, выбрали светлые обои, сделали все красиво. А в нашей комнате пока оставили как есть», — рассказывает Владислав.