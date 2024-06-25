Фельдшер скорой медицинской помощи из Чехова приобрел квартиру для своей семьи

Владислав Вольхин принял участие в региональной программе «Социальная ипотека» благодаря чему смог приобрести собственную квартиру для семьи в городском округе Чехов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Владислав работает на Чеховской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», при этом его стаж составляет уже порядка десяти лет. По словам обладателя сертификата, за это время он видел самые разные случаи.

Сейчас у Владислава с супругой подрастает дочь. Долгое время семья снимала квартиру. Когда коллеги рассказали Вольхину о региональной программе улучшения жилищных условий, он решил принять в ней участие.