Фельдшер скорой помощи купила двухкомнатную квартиру в Красногорске благодаря «Соципотеке»

Фельдшер станции скорой медицинской помощи Асеева Джаминат смогла приобрести двухкомнатную квартиру в новостройке благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что в Подмосковье женщина переехала с семьей из Махачкалы, в Московской области жили в съемной квартире. Джаминат подчеркнула, что всегда мечтала о собственном жилье.

Двухкомнатную квартиру фельдшер выбрала в новостройке недалеко от работы. Переезд состоялся в начале октября.

«Хочу сказать слова благодарности создателям этого проекта и всем, кто нас курировал во время приобретения жилья. Спасибо вам огромное!», — поделилась медик.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что всех работников скорой помощи застраховали в Московской области.