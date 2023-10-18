Фельдшер скорой помощи купила двухкомнатную квартиру в Красногорске благодаря «Соципотеке»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Фельдшер станции скорой медицинской помощи Асеева Джаминат смогла приобрести двухкомнатную квартиру в новостройке благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.
Отмечается, что в Подмосковье женщина переехала с семьей из Махачкалы, в Московской области жили в съемной квартире. Джаминат подчеркнула, что всегда мечтала о собственном жилье.
Двухкомнатную квартиру фельдшер выбрала в новостройке недалеко от работы. Переезд состоялся в начале октября.
«Хочу сказать слова благодарности создателям этого проекта и всем, кто нас курировал во время приобретения жилья. Спасибо вам огромное!», — поделилась медик.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что всех работников скорой помощи застраховали в Московской области.