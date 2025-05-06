Фельдшер скорой помощи случайно оказался на месте ЧП и спас женщину
В Кузбассе медик случайно оказался на месте инцидента и спас тонущую женщину
Фото: [Медиасток.рф]
В Кузбассе фельдшер скорой помощи случайно оказался у воды, где тонула женщина, и не остался в стороне. Об этом пишет VSE42.Ru.
Кузбасский фельдшер застрял в поселке Кольчигиз из-за проблем со служебным транспортом, но именно позволило ему оказаться в нужное время в нужном месте.
Пока у автомобиля меняли колесо, сотрудник скорой заметил пару, которая гуляла у воды. Неожиданно женщина поскользнулась и упала в воду.
Медик тут же перебрался на противоположную сторону дамбы и вытащил тонущую из воды, не теряя ни секунды. На месте он также оказал необходимую помощь. В итоге трагедии удалось избежать.
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