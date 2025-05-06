В Индии леопард унес четырехлетнего ребенка из рук матери

В индийской деревне Мана Кабра произошла трагедия: четырехлетний ребенок стал жертвой нападения леопарда, сообщило издание The Times of India. Зверь вырвал мальчика из рук его матери, лишив его жизни.

Согласно информации, Нилам Бора сопровождала своего сына Найтика к уличному туалету во дворе, когда около 8 вечера в субботу на них из засады напал крупный хищник.

Леопард стремительно атаковал ребенка, схватил его и утащил в близлежащий овраг. Родные мальчика незамедлительно начали поиски, стремясь спасти Найтика, но дикий зверь унес свою добычу на значительное расстояние от места нападения.

Впоследствии тело мальчика, уже без признаков жизни, было обнаружено приблизительно в 200 м от их дома. На шее погибшего были обнаружены глубокие раны, свидетельствующие о нападении хищника.

Ранее сообщалось, что в Индии крокодил съел пастуха на глазах у местных жителей.