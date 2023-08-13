Фельдшер СВО погиб под «Хаймарсами», когда уже чувствовал себя в безопасности

Вячеслав Моцак немного не дожил до своих 39-ти лет. Статный мужчина-военный, который свою жизнь посвятил армии и спасению людей, погиб на спецоперации там, где никто не мог этого ожидать.

Вячеслав родился в семье военных и медиков, а потому с детства было ясно: пойдет по стопам родителей. Мама бойца, Тамара Моцак, перечисляет города, где жил и работал ее сын.

«Родился Славик в городе Цхинвали в Южной Осетии, там служил мой муж-военный. Спустя три года, в 1987 году, мы переехали в Кострому. Закончив там медучилище, мой сын попал в армию. Сначала в Омск, потом в Тулу, в Псков, а затем вернулся в Кострому», — отмечает Тамара в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Конечно, это не все города нашей Родины, где побывал Вячеслав. Он много ездил в командировки, в том числе и на Север. А еще в 2014 году Моцак участвовал в операции по возврату Крыма в состав России, за что его наградили медалью «За возвращение Крыма».

Когда же началась спецоперация, то Моцак был среди первых, кто отправился на Украину. Он прошел многие «горячие точки», спасая раненых и эвакуируя «груз 200». Наконец, в январе этого года он сам повредил спину, и фельдшера отправили лечиться в госпиталь.

«Госпиталь был в Новоайдаре, ЛНР. Мое материнское сердце тревожилось: ведь это неподалеку от передовой. Сын же меня успокаивал: «Мама, мы в тылу, не переживай». Последний раз мы созвонились 27 января, а утром следующего дня мой Славик погиб», — вздыхает женщина.

Оказалось, ВСУ открыли огонь по госпиталю тремя ракетами «Хаймарс».

О том, как рос Вячеслав Моцак, и где успел спасти солдат, читайте в нашем материале.