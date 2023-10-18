Фельдшерский здравпункт возведут в селе Ильинское под Волоколамском

«Объект включен в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время ведется проработка территории под его размещение», — говорится в сообщении.

В новом объекте здравоохранения планируют создать все условия для приема пациентов и работы персонала. Его оснастят медоборудованием и выполнят в соответствии с современными требованиями. Завершить работы и ввести здравпункт в эксплуатацию планируют в 2025 году, это позволит повысить доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.