Фельдшерско-акушерские пункты открылись в Зарайске после ремонта

В городском округе Зарайск завершился ремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов, которые расположены в деревнях Печерники и Зименки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. В обновленных фельдшерско-акушерских пунктах в Зарайске можно пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, льготные лекарства. Также фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В рамках работ строители заменили оконные блоки, двери, напольное покрытие, инженерные сети, провели внутренние отделочные работы, обновили фасад зданий и установили новую мебель. В общей сложности медицинскую помощь в обновленных учреждениях будут получать более тысячи человек. Отметим, что пациенты смогут записаться на прием в ФАПы через региональный портал Госуслуг «Здоровье». Кроме того, запись можно оформить по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.