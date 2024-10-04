Фельдшерско-акушерский пункт открыли в Волоколамском округе

Жителям деревень Рюховское, Чертаново, Кузьминское, Коняшино, Ивлево, хутора Дроздово и села Спасс станет проще добираться до ФАПа. Новый пункт начнет прием пациентов 5 октября: посетители смогут лично оценить расположение, оснащение и работу специалистов. Продумали и вопрос благоустройства территории: для комфорта жителей сделали тротуары, ведущие прямиком от школы и детского игрового комплекса до медицинского пункта.

Фельдшерско-акушерский пункт включает в себя ряд самых необходимых кабинетов, палат, а также современное оборудование и мебель. Для посетителей сделали все, что сделает их пребывание в ФАПе комфортнее. Главное, что в здании работают настоящие профессионалы своего дела. ФАП может похвастаться фельдшером Надеждой Черновой, за плечами которой более 30 лет опыта. Специалист знакома многим жителям Волоколамского округа, включая и маленьких пациентов.

Отметим, что муниципалитет уделяет большое внимание вопросам здравоохранения. Это уже не первый ФАП, открытый за последнее время в округе. Так, 1 октября аналогичный пункт был развернут в деревне Ботово. Он позволяет обслуживать около 1300 жителей, включая 200 детей.