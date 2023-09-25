Фем-активистка из России Емельянова найдена мертвой в Турции

Как сообщается в соцсетях, Анастасия Емельянова была обнаружена без признаков жизни в турецком городе Эрзурум. На теле обнаружены следы насильственной смерти.

По словам подруги Емельяновой Анастасии Полозковой, фем-активистка пропала еще несколько дней назад. При этом все обращения в полицию были тщетны: местные стражи порядка отказывались принимать заявление о пропаже россиянки.

«Настя не выходила на связь с 20 числа. Мы искали ее последние два дня. И вот нашли. Полиция не хотела принимать заявление еще вчера. Сегодня боевые подруги добились от них информации. Теперь дело за консулом и ритуальной службой», — рассказала приятельница фем-активистки.

В настоящее время полицейскими по подозрению в убийстве Емельяновой задержан жених девушки по имени Низар.