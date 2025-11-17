Ферма из Озер поднялась в рейтинге и вошла в ТОП-30 самых результативных хозяйств

Ферма озерского предприятия «Емельяновка», расположенная в селе Сеньково и входящая в агрохолдинг «ОСП агро», включена в ТОП-30 наиболее эффективных молочных хозяйств России. Обновленный рейтинг, подготовленный Союзмолоко, Milknews и Streda Consulting, был представлен на мероприятии «Молочный практикум: повышение эффективности в животноводстве».

При составлении списка учитывали годовой надой на одну фуражную корову, включая показатели жирности и белка. Факт о повышении хозяйства на четыре позиции в сравнении с прошлым годом и достижении продуктивности 11 670 кг молока на корову подтвердили в агрохолдинге «ОСП агро».

Агрохолдинг отмечает регулярное попадание в рейтинг: ферма в Сенькове представлена в нем третий раз, а ферма в селе Сенницы-1 агрофирмы «Сосновка» входила в список один раз.

Также в компании сообщили, что ежегодный рост минимального порога для попадания в ТОП-30 отражает усиление конкуренции в отрасли, а присутствие в рейтинге является признанием работы коллектива и ориентиром для дальнейшего развития. «ОСП агро» стал единственным представителем Московской области в списке.